Cadde ve sokaklar yenileniyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke çalışmaları gerçekleştiriliyor.Şehrin birçok noktasındaki çalışmalar ile kentin imar ve ihyası anlamında çalışmalara...

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Şehrin birçok noktasındaki çalışmalar ile kentin imar ve ihyası anlamında çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezindeki birçok noktada asfalt yama ve kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesindeki cadde ve sokaklarda yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerine getiren ekiplerin çalışması ile cadde ve sokaklar daha güzel bir görünüme kavuştu.