Çatı katında korkutan yangın

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Tekke Mahalle’deki bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahalle Alt Sarı Toprak Sokak’ta ki bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir...

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Tekke Mahalle’deki bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahalle Alt Sarı Toprak Sokak’ta ki bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hemen yangını söndürmek için işlemlere başladı. Belediye ekiplerinin yoğun çabası sonrasında çatı katında çıkan yangın farklı dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.