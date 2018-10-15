BİLECİK:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:33

Çocuklara trafik bilinci aşılanıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" adlı eğitim projesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığının ortaklaşa girişimleriyle devam ediyor.Proje kapsamında İlçe Emniyet...

Çocuklara trafik bilinci aşılanıyor
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" adlı eğitim projesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığının ortaklaşa girişimleriyle devam ediyor.

Proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri okulları gezerek öğrencileri bilgilendiriyor. Projeyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında insan hatalarını en aza indirmek, toplumsal bir bilinç oluşturmak, çocuklara trafik güvenliğinin önemini ve bilincini çocuk yaştan itibaren öğretmek amaçlanıyor. Okullarda öğrencilere trafik emniyet kemeri kullanımı cep telefonu kullanımı, makas atma, hatalı şerit değiştirme konularında bilgilendirme yapılıyor. İlçe genelindeki ilk ve ortaokullara Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli trafik polislerince, köylerde ise jandarma trafik ekiplerince eğitim veriliyor. Eğitimlerin ilk ve orta dereceli okullarda tamamlandığı ve bu hafta itibariyle lise öğrencilerine eğitim verilmeye devam edeceği belirtildi.
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