BİLECİK:
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11 Ekim 2018 Perşembe 12:01

Darıca Bilecikliler Dayanışma Derneği’nden Vezirhan Belediyesine ziyaret

Darıca Bilecikliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Kavas ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’u makamında ziyaret etti.Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş,...

Darıca Bilecikliler Dayanışma Derneği'nden Vezirhan Belediyesine ziyaret
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Darıca Bilecikliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Kavas ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Duymuş,”Darıca Bilecikliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Kavas ve beraberindeki heyet bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.
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