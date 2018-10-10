Darıca Bilecikliler Derneği’nden Pazaryeri’ne ziyaret

Darıca Bilecikliler Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Heyet üyeleri, yeni ek hizmet binasının hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, “Darıca Bilecikliler Derneği üyeleri yeni hizmet binamız için bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.