Dereköy Barajı inşaat çalışmaları yerinde incelendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir heyet, Dereköy Barajı inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme ziyaretine; Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Pazaryeri İlçe Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş katıldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Vizyon projelerimizden Dereköy Barajı inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Gövde yüksekliği 72 metre olan toplam 11 bin 50 dekarlık sulama kapasitesi ile ilçemizin tarımına çok büyük katkısı olacak barajımız aynı zamanda Pazarcıklıların yıllardır hayali olan Çobandere Göleti havzasını da sulaması ile bir hayalimizi gerçeğe dönüştürdüğünden bizim için ayrı bir yeri olan projedir. İlçemiz her yönden dirilişten şahlanışa geçiyor” ifadelerini kullandı.