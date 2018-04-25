BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:24

Dernek başkanından Başkan Bakıcı’ya teşekkür

Düzağaç S.S. Kalkındırma Kooperatifi ve Devlez Düzağaçlılar Derneği Başkanı Emin Bayrak, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Orman İşletme Şefi Sabri Satış’a teşekkür plaketi verdi.Dernek Başkanı Bayrak, Dodurga Barajı mevkiinde...

Dernek başkanından Başkan Bakıcı'ya teşekkür
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Düzağaç S.S. Kalkındırma Kooperatifi ve Devlez Düzağaçlılar Derneği Başkanı Emin Bayrak, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Orman İşletme Şefi Sabri Satış’a teşekkür plaketi verdi.

Dernek Başkanı Bayrak, Dodurga Barajı mevkiinde dikim sahası alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Orman İşletme Şefi Sabri Satış’a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya köylerine, kooperatife ve derneklerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Bayrak, Başkan Bakıcı ve Orman İşletme Şefi Sabri Satış’a plaket takdim etti. Başkan Bakıcı’da Dernek Başkanı Emin Bayrak ve orman işçilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku