Dernek başkanından Başkan Bakıcı’ya teşekkür

Düzağaç S.S. Kalkındırma Kooperatifi ve Devlez Düzağaçlılar Derneği Başkanı Emin Bayrak, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Orman İşletme Şefi Sabri Satış’a teşekkür plaketi verdi.

Dernek Başkanı Bayrak, Dodurga Barajı mevkiinde dikim sahası alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Orman İşletme Şefi Sabri Satış’a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya köylerine, kooperatife ve derneklerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Bayrak, Başkan Bakıcı ve Orman İşletme Şefi Sabri Satış’a plaket takdim etti. Başkan Bakıcı’da Dernek Başkanı Emin Bayrak ve orman işçilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.