Din görevlisi yazarın dördüncü kitabı piyasaya çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde görev yapan din görevlisi Şaban Doğan’ın "Salçalı Ekmek" isimli dördüncü kitabı piyasaya çıktı.

Orta Kasımpaşa Camii İmam Hatibi Şaban Doğan, "Herkesin vardır bir salçalı ekmek hikayesi" sloganıyla piyasaya çıkarttığı dördüncü kitabını okuyucuları ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Kitap, Bozüyük kitap günlerinde büyük ilgi görüyor. Okuyucuyu bir zaman tüneline bindirip günümüzün şartlarına yolculuk yaptıran kitap, günümüz insanının aradığı mutluluk iksirinin formülünü de veriyor. İmam yazarın dördüncü kitabı olan "Salçalı Ekmek" kitabı, Post-modernizmin girdabında savrulan günümüz insanının, en çok ihtiyaç duyduğu sevgi, huzur ve mutluluğun kriterlerini sunan eser, meraklıları için bütün seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.