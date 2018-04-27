Dodurga’da el sanatlar sergisi açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlerinin el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.Sergide 18 kursiyerin bir yıl boyunca yaptığı el ve makine nakışı ürünler...

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlerinin el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

Sergide 18 kursiyerin bir yıl boyunca yaptığı el ve makine nakışı ürünler sergilendi. Açılışa Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Özgümüş, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, davetliler ve kursiyerler katıldı.

Program konuşmalar ve belge töreninin ardından sergi açılışı ile başladı. Protokol üyeleri sergiyi gezerek el sanatları öğretmeni Türkan Adanalı’dan sergide yer alan ürünlerle ilgili bilgi aldılar.

Sergi açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Selim Tuna, beldede kurs açılmasına vesile olan herkese teşekkür etti. Başkan Tuna, “Beldemizde El Sanatları Kursumuzun sergi açılışını gerçekleştirdik. Beldemizde sürekli olarak kurs düzenleyen ilgililere, öğretmenlerimize, kurs eğitmenimize ve böyle eserler ortaya çıkaran bayanlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.