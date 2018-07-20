BİLECİK:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:30

Dodurga’nın eski Belediye Başkanı Ahmet Yetim vefat etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Yetim (56) vefat etti.Bir süredir rahatsız olan Ahmet Yetim, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu....

Dodurga'nın eski Belediye Başkanı Ahmet Yetim vefat etti
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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Yetim (56) vefat etti.

Bir süredir rahatsız olan Ahmet Yetim, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Yetim, 2009-2014 yılları arasında bir dönem Dodurga Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ahmet Yetim’in cenazesi Cuma namazınn ardından Mithatpaşa Mahallesi Aşağı Cami’den kaldırılıp Dodurga Belde Mezarlığına defnedilecek.
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