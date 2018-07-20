Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Yetim (56) vefat etti.Bir süredir rahatsız olan Ahmet Yetim, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Yetim, 2009-2014 yılları arasında bir dönem Dodurga Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ahmet Yetim’in cenazesi Cuma namazınn ardından Mithatpaşa Mahallesi Aşağı Cami’den kaldırılıp Dodurga Belde Mezarlığına defnedilecek.
Dodurga’nın eski Belediye Başkanı Ahmet Yetim vefat etti
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Yetim (56) vefat etti.Bir süredir rahatsız olan Ahmet Yetim, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu....