BİLECİK:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:24

Düğün salonu kayıtları başladı

Bilecik’in Bozüyük Belediyesi bünyesinde yer alan düğün salonu ve 4 mahalle konağında 2019 yılı düğün, kına ve nişan törenleri için kayıtlar başladı.Bozüyük Belediyesi bünyesinde yer alan düğün salonu ve mahalle konaklarında özel...

Düğün salonu kayıtları başladı
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Bilecik’in Bozüyük Belediyesi bünyesinde yer alan düğün salonu ve 4 mahalle konağında 2019 yılı düğün, kına ve nişan törenleri için kayıtlar başladı.

Bozüyük Belediyesi bünyesinde yer alan düğün salonu ve mahalle konaklarında özel günlerini kutlamak isteyen vatandaşlar, kayıtların başladığı bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren AK Masaya akın ettiler.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın her vatandaşın en iyi şartlarda nişan, kına, düğün ve sünnet gibi özel günlerinde kullanmaları amacıyla hayata geçirilen mahalle konakları ve Bozüyük Belediyesi düğün salonu yine vatandaşlar tarafından tercih edilen mekânların başında geldi. 2019 yılı kayıtları için sabahın erken saatlerinde belediye binası önüne gelen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Zabıta Müdürlüğü ekipleri de AK Masa servisi önündeki yerini alırken vatandaşlar, belirledikleri tarihler doğrultusunda istedikleri mahalle konağı ya da düğün salonuna kayıtlarını yaptırdılar. Piyasaya göre son derece uygun fiyatlara sahip olan, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirilen projelerin vatandaşlar tarafından bu kadar yoğun ilgi görmesi Bozüyük Belediyesi’nin doğru projeleri hayata geçirdiğini gösterirken vatandaşların memnuniyetini de ortaya koydu.
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