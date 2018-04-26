BİLECİK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 14:24

Edebali Ortaokulu’ndan 23 Nisan coşkusu sürüyor

Bilecik’te tüm okullar da dün ve bugün 23 Nisan coşkusu devam ederken, Edebali Ortaokulu’nda ki kutlamalara folklor gösterisi damga vurdu.Bilecik merkez Edebali Ortaokulu bahçesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na Okul...

Edebali Ortaokulu'ndan 23 Nisan coşkusu sürüyor
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Bilecik’te tüm okullar da dün ve bugün 23 Nisan coşkusu devam ederken, Edebali Ortaokulu’nda ki kutlamalara folklor gösterisi damga vurdu.

Bilecik merkez Edebali Ortaokulu bahçesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na Okul Müdürü Mustafa Ejder, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, sırasıyla şiir dinletisi, oratoryo gösterisi, anaokulu öğrencilerinin dans gösterisiyle devam etti. Son olarak okulun folklor ekibinin halk oyunu gösterisi devam ederken, oyunlar ayakta alkışlandı.
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