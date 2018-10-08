BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:36

Efeler diyarı Nazilli’den Şeyh Edebali diyarı Bilecik’e kültür gezisi

Aydın’ın Nazilli İlçe Belediye Başkanlığı destekleri ile düzenlenen Kültür Gezisi kapsamında yüzlerce konuk, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret etti.Programları kapsamında Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden...

Efeler diyarı Nazilli'den Şeyh Edebali diyarı Bilecik'e kültür gezisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aydın’ın Nazilli İlçe Belediye Başkanlığı destekleri ile düzenlenen Kültür Gezisi kapsamında yüzlerce konuk, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret etti.

Programları kapsamında Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden heyet, daha sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Özellikle hafta sonları turlar şeklinde binlerce konuğu ağırlayan Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi, Bilecik’in tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Bilecik Belediyesi görevlileri, konuklarını ağırlayarak, Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler aktarıyor. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonunda Bilecik Fethi Belgeselini izleyen heyet, Belediye Başkanı Nihat Can ve görevlilere teşekkür etti.

Bilecik’e olan hayranlıklarını ifade eden heyet üyeleri, Bilecik’ten bol fotoğraf karesi ile ayrıldı. Aydın’dan Bilecik’e kültür gezilerinin devam edeceği bilgisi verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku