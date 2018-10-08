Efeler diyarı Nazilli’den Şeyh Edebali diyarı Bilecik’e kültür gezisi

Aydın’ın Nazilli İlçe Belediye Başkanlığı destekleri ile düzenlenen Kültür Gezisi kapsamında yüzlerce konuk, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret etti.Programları kapsamında Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden...

Aydın’ın Nazilli İlçe Belediye Başkanlığı destekleri ile düzenlenen Kültür Gezisi kapsamında yüzlerce konuk, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret etti.

Programları kapsamında Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden heyet, daha sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Özellikle hafta sonları turlar şeklinde binlerce konuğu ağırlayan Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi, Bilecik’in tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Bilecik Belediyesi görevlileri, konuklarını ağırlayarak, Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler aktarıyor. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonunda Bilecik Fethi Belgeselini izleyen heyet, Belediye Başkanı Nihat Can ve görevlilere teşekkür etti.

Bilecik’e olan hayranlıklarını ifade eden heyet üyeleri, Bilecik’ten bol fotoğraf karesi ile ayrıldı. Aydın’dan Bilecik’e kültür gezilerinin devam edeceği bilgisi verildi.