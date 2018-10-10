En çok Bilecikli nerede yaşıyor

Bir araştırma şirketinin verilerine göre en çok Bilecikli İstanbul’da yaşıyor.Bir araştırma şirketinin verilerine göre; Türkiye genelinde 272 bin Bilecikli olduğunu hesaplanırken, bunun 134 bini Bilecik’te yaşadığı tespit edildi. Bilecik...

Bir araştırma şirketinin verilerine göre en çok Bilecikli İstanbul’da yaşıyor.

Bir araştırma şirketinin verilerine göre; Türkiye genelinde 272 bin Bilecikli olduğunu hesaplanırken, bunun 134 bini Bilecik’te yaşadığı tespit edildi. Bilecik harici en çok Bilecikli İstanbul’da yaşarken bu sayı 37 bin olarak belirlendi. İstanbul’u 33 binle Eskişehir, 22 binle Bursa, 11 binle Kocaeli takip etti.