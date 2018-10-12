BİLECİK:
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12 Ekim 2018 Cuma 18:12

Ertuğrulgazi Camii yıkılıyor

Bilecik’in Gazipaşa mahallasinde bulunan ve 1971 yılında yapıldığı belirtilen Merkez Ertuğrulgazi Camii’nin yıkım çalışmalarına başlanması nedeniyle bugün kılınan Cuma Namazı’ndan sonra ibadete kapatıldı.Bilecik Çevre ve Şehircilik...

Ertuğrulgazi Camii yıkılıyor
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Bilecik’in Gazipaşa mahallasinde bulunan ve 1971 yılında yapıldığı belirtilen Merkez Ertuğrulgazi Camii’nin yıkım çalışmalarına başlanması nedeniyle bugün kılınan Cuma Namazı’ndan sonra ibadete kapatıldı.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından risk arz eden bina olarak tespit edilen Ertuğrulgazi Camii ile ilgili Bilecik İl Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Ertuğrulgazi Camii Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından riskli bina olarak belirlenmiş, kentsel dönüşüm kapsamına alınmış ve Belediye Başkanlığı tarafından da yıkılması için gerekli yazı kurumumuza ulaştırılmıştır. Cami yıkılması için 12 Ekim 2018 günü Cuma namazından sonra ibadete kapatılacaktır. Türkiye Diyanet Vakfı’na ait söz konusu camii TDV Mütevelli Heyeti Kararı doğrultusunda ve yasal süresi içerisinde yıkılarak Bilecik İl Müftülüğü organizesinde, TDV Bilecik Şubesi tarafından ek proje uygun olarak yeniden inşa edilecektir. Şehrin merkez camii konumunda olacak olan cami, bünyesinde Kur’an Kursu, Eğitim Merkezi, erkek/kadın, engelli şadırvanları, işyerleri ve çay ocağı bulunacaktır. Söz konusu cami 750 cami içi, 650 cami dışı musalla cemaati mahalli olmak üzere toplam bin 400 cemaat kapasitesine sahip olacaktır. İnşasının belirli bir kısmı hayırsever bir vatandaşımız tarafından karşılanacak olan caminin tüm hayırsever vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacı olacaktır" ifadelerine yer verildi.
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