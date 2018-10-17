BİLECİK:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:18

Ertuğrulgazi Mahallesi’nde asfaltlama çalışmaları sürüyor

Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesindeki birçok cadde ve sokakta asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından...

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde asfaltlama çalışmaları sürüyor
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Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesindeki birçok cadde ve sokakta asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler ve Hürriyet Mahallesinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları Ertuğrulgazi Mahallesinde devam ediyor. Stadyum Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta gerçekleştirilen asfalt çalışmaları; Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi, Ezgi Sokak, Öksüzoğlu Caddesi, İdil Sokak ve Hakkı Sokak’ta devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile vatandaşlar daha yeni ve güzel cadde ve sokaklara kavuşurken aynı zamanda ani sel baskınlarında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için yeni yağmur suyu hatları yapılıyor.
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