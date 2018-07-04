Eski Başkan Güven’den Başkan Can’a ziyaret

Eski başkanlardan Kayhan Güven, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Can, “Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kayhan Güven ağabeyimiz nezaket ziyaretinde bulundular. Kendilerine bizleri ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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