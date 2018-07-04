2002-2004 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kayhan Güven, mevcut Başkan Nihat Can’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Eski başkanlardan Kayhan Güven, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Can, “Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kayhan Güven ağabeyimiz nezaket ziyaretinde bulundular. Kendilerine bizleri ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Eski Başkan Güven’den Başkan Can’a ziyaret
2002-2004 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kayhan Güven, mevcut Başkan Nihat Can’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Eski başkanlardan Kayhan Güven, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret...