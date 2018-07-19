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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:05

Esnaf Odası Başkanı Balcı’dan üyelerine yapılandırma uyarısı

Bilecik Giyim Mensucat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haşim Balcı, vergi yapılandırma ödemesi hakkında uyarıda bulundu.Balcı, üyelere ve kent esnafına 31 Temmuz 2018’de sona erecek taksit ödemesinde fırsatın kaçırılmamasına ilişkin...

Esnaf Odası Başkanı Balcı'dan üyelerine yapılandırma uyarısı
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Bilecik Giyim Mensucat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haşim Balcı, vergi yapılandırma ödemesi hakkında uyarıda bulundu.

Balcı, üyelere ve kent esnafına 31 Temmuz 2018’de sona erecek taksit ödemesinde fırsatın kaçırılmamasına ilişkin uyarıda bulundu. Balcı, yapmış olduğu açıklamada, “Oda üyelerimize, vergi dairesi, sosyal sigortalar kurumu, bağ-kur, trafik para cezaları ve bağlı bulunduğunuz oda aidatlarınız gibi gecikme yaşadığınız borçlarınıza ilişkin faizsiz veya indirimli olarak yapılandırma süresinin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar devam ettiğini, belirtilen tarihe kadar ilgili kurumlara başvuru yaparak borçlarını yapılandırmalarının önem arz ettiğini hatırlatırız" diye belirtti.
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