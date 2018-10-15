“Gelecek İçin Çevre Dostu Tarım” paneli düzenlendi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı desteği ile yürütülmekte olan Eco-friendly Farming For Future (Gelecek İçin Çevre Dostu Tarım) projesi kapsamında Bilecik...

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı desteği ile yürütülmekte olan Eco-friendly Farming For Future (Gelecek İçin Çevre Dostu Tarım) projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde panel düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen panele, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yavuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Çayır Mera Yem Bitkileri Şube Müdürü Levent Burgu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Dandıl, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Toprak ve Su Kaynakları Bölüm Başkanı Gülşah Üğlü, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Toprak ve Su Kaynakları Bölümünden Dr. Barış Albayrak panelist olarak görev aldı.

"Tarım ve Hayvancılıkta başarı gerçekleştirmek zorundayız"

Programda açılış konuşması yapan Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı. Yılmaz, “Zenginliğin ötesinde, sanayinin ötesinde özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili başarımızı usulüne uygun olarak gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun değerini hep birlikte iyi kavramamız lazım" dedi.

"Bilecik coğrafi anlamıyla çok kıymetli bir değere sahip"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise, Bilecik’in coğrafi anlamda çok kıymetli bir değere sahip olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Bilecik coğrafi anlamıyla çok kıymetli bir değere sahip bir il. Bilecik üç bölgenin kesiştiği, iklim anlamıyla farklı bölgelerin özelliklerini taşıyan endemik bitkiler açısından, tarım açısından bunun yanında 100 rakımından 1900’li rakımlara kadar olan coğrafyayı içinde barındıran oldukça değerli bir araziye sahip aslında” ifadelerine yer verdi.

“Müdürlük olarak geniş bir faaliyet alanına sahibiz”

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak geniş bir faaliyet alanına sahip olduklarını ifade ederek, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak geniş bir faaliyet alanına sahibiz. Bitkisel üretimden, hayvansal üretime, gıda güvenliğinden doğal kaynakların korunmasına kadar birçok sorumluluğumuz bulunmaktadır. Çalışma arkadaşlarım ile birlikte tarlada, bahçede veya ahırda üreticilerimiz için çalışırken bir fırında ya da bir lokantada tüketicilerimiz için mesai yapıyoruz. Görev alanımız Bilecik şehir merkezindeki bir çay ocağından, Kömürsu Yaylasına kadar uzanmakta, il sınırlarımızın her metrekaresini kapsamaktadır.

Tüm bu zorlu görevleri yerine getiren arkadaşlarıma sık, sık hatırlattığım bir konu var. Rutin işler bizim görevimizdir. Ancak sadece bunların üzerine koyduklarımız bizim katkımız olarak anılacaktır. Bilinmelidir ki gerçekleştirdiğimiz her ek proje İlimiz tarımının gelişmesine, Ülkemizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu farkındalık ve Sayın Valimizin desteği ile birçok alanda yeni projeler geliştirdik. İlimiz üreticilerinin birleşerek kazanması için sözleşmeli tarım modeli ve çok ortaklı tarımsal anonim şirket uygulaması yapıldı. Tarım ve gıda organize sanayi bölgeleri çalışmaları ile İlimize tarımsal sanayi tesislerinin kazandırılmasına çalışıldı. Çiftçi eğitim çalışmaları ve ürün tanıtım organizasyonları ile üreticilerimizin gelir seviyelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Düzenlenen konferans, panelistlerin sunumları ve soru cevap bölümü ile uygulanan proje, proje faaliyetleri, proje çıktıları, toprak ve su kaynaklarının önemi, doğal kaynakların korunması için alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapılmasının ardından sona erdi.