Göçer çocukların eğitime erişimi toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimi toplantısı gerçekleştirildi.Vali Büyükakın, Valililk Toplantı Salonu’ndaki toplantıda, her...

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimi toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Büyükakın, Valililk Toplantı Salonu’ndaki toplantıda, her çocuğun eğitim hakkının kesintisiz olarak kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Mevsimlik tarım işçisi ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitim haklarından yoksun kalmaması için gerekli tüm tedbirleri zamanında alacaklarını belirten Vali Büyükakın, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve daire müdürleri ile ilgili personelin katıldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.