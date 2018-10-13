BİLECİK:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:20

Gölpazarı’nda “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası tanıtıldı

Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının azaltılması ve aşırı hız sebebiyle yapılan trafik kazalarının azaltılmasına yönelik “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası Bilecik’in...

Gölpazarı'nda 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası tanıtıldı
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Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının azaltılması ve aşırı hız sebebiyle yapılan trafik kazalarının azaltılmasına yönelik “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası Bilecik’in Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tanıtıldı.

Gölpazarı Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi’nde yapılan seminerde öğrenciler Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Bürosu’nda görev yapan Trafik Polisi Uğur Tamşen’in sunumunda trafik ışıklarının önemi, yayaların, sürücülerin uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi gibi hususlarda bilgilendirildiler. İlçe Emniyet Amirliği, öğrencilerin trafik konusunda bilgilerini arttırmak, çocuklarımızda trafik konusunda farkındalık oluşturmak, kural ihlallerinin asgari seviyeye indirilerek vatandaşlarımızın hayat hakkını korumak, rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla öğrencilere uyarılarda bulundu.

Düzenlenen seminere, Gölpazarı Kaymakamı Büşra Uçar, Jandarma Karakol Komutanı Hüseyin Kaçmaz, İlçe Emniyet Komiser Yrd. Adnan Düzen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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