Gölpazarı’nda ceviz çalıştayı düzenlendi

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gölpazarı Ziraat Odası iş birliğinde ceviz çalıştayı düzenlendi.Çalıştaya, Bilecik Tarım ve Hayvancılık Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı Kaymakamı...

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gölpazarı Ziraat Odası iş birliğinde ceviz çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya, Bilecik Tarım ve Hayvancılık Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman ile birlikte Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, Prof. Dr. Faik Ekmel Tekintaş, Prof. Dr. Turan Karadeniz, Prof. Dr. Koray Özrenk ve Dr. Yılmaz Boz ve İl - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve üreticiler katıldı.

Düzenlenen çalıştay sonrası açıklama yapan Bilecik Tarım ve Hayvancılık Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Tarımda eğitime son derece önem vermeliyiz. İlçemizde gelir getiren ürünlerin daha fazla üretilmesi gerekmektedir. Birlikte Üretelim Proje Modelini yaygınlaştırarak Karaağaç, Gölpazarı Merkez ve Kurşunlu ovalarımızda hububat yerine meyve ve sebze üretimine yönlenmemiz gerekmektedir. İlçemizin tarım potansiyeli ve arazilerin verimliği oldukça yüksek olup, bu arazilerimizde tarımsal sulamaya da gerekli önemi vermeliyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller Köyünde ceviz bahçelerinde teknik inceleme ve merak edilen konuların yerinde uygulamalı anlatılmasının ardından çalıştay sona erdi.