Gölpazarı’nda Hizmet Götürme Birliği encümen seçimleri yapıldı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Hizmet Götürme Birliği Meclis Olağan Genel Kurul toplantısında encümen seçimi yapıldı.

Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen genel kurula İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Özkanercan, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Baka ve muhtarlar katıldı. Altı muhtarın aday olduğu Encümen üyeliği seçiminde, Karaağaç Köyü Muhtarı İbrahim Demir 29 oy, Türkmen Köyü Muhtarı Murat Yüksel ise; 26 oy alarak bir yıllığına Daimi Encümen seçildiler.