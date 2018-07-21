Gülümbe rampalarında kaza: 5 yaralı

Bilecik Gülümbe rampalarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’ten Osmaneli istikametine gitmekte olan Selami Sarıkaya idaresindeki 11 AB 142 plakalı araç Gülümbe rampalarından inerken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarında durabildi. Meydana gelen kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Zehra Sarıkaya, Ekrem Tetik, Emir Sarıkaya ve Ümran Sarıkaya da yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza yapan aracın olay yerinden alınmasıyla trafik normale döndü.