Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Danışma Meclisinin 12’nci toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen toplantıya, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve vatandaşlar katıldı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “2015 yılında başlattığımız halkımız ve ilçemiz dışında yaşayan hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi gören güzel ilçemiz Pazaryeri’nin kalkınması, ulaşım, sanayi, kültür, turizm tarım ve hayvancılık alanlarında gelişen Pazaryeri’ni oluşturmak nedenleri, nasılları ve çözüm yollarını bir çatı altında toplanarak konuşmak ve başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla kurulan halk danışma meclisinin 12’nci toplantısını gerçekleştirdik. 2018 yılı projelerimiz hakkında hemşehrilerimize bilgi verdik. Projelerimizden sonra hemşehrilerimize soru ve önerileri için söz verdik. İlçemiz için yararlı bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” dedi.