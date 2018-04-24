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24 Nisan 2018 Salı 14:37

Halk Oyunları Festivali renkli görüntülerle sona erdi

Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 6. sı düzenlenen ve yoğun ilgi gören 23 Nisan Çocuk Şenlikleri Halk Oyunları Festivali ile sona erdi.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını her çocuğun...

Halk Oyunları Festivali renkli görüntülerle sona erdi
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Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 6. sı düzenlenen ve yoğun ilgi gören 23 Nisan Çocuk Şenlikleri Halk Oyunları Festivali ile sona erdi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını her çocuğun büyük bir coşku ve mutlulukla, doya doya yaşayabilmesi amacı ile 6 yıl önce başlattığı ve artık geleneksel hale gelen şenliklerin son gecesinde Halk Oyunları Festivali yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Festivale Bozüyük Belediyesi minikler ve yetişkinler halk oyunları ekibi olmak üzere 2 ekip ile katılırken Cumhuriyet İlkokulu halk oyunları ekibi, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4 A ve 4 F sınıfı halk oyunları ekibi, Bilecik Atatürk İlkokulu halk oyunları ekibi, Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi halk oyunları ekibi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dans Kulübü halk oyunları ekibi katılarak gösterilerini sergiledi. Farklı yörelere ait birbirinden güzel halk oyunlarının sergilendiği festivalde ekipler gerek sergiledikleri oyunlar gerekse rengârenk kıyafetleri ile alanda bulunanlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Gecenin sonunda Bozüyük Belediyesi tarafından gösterilerini sergileyen tüm ekiplere katılım sertifikaları ve madalyaları takdim edildi.
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