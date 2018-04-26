BİLECİK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 10:40

Halk Oyunları Yarışmasında Osmaneli’ye 3 birincilik ödülü

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Oyunları Yarışmasına katılan Osmaneli’deki 3 okulun öğrencileri, kategorilerinde birincilik alarak döndüler.Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü, "Geleneklerimiz...

Halk Oyunları Yarışmasında Osmaneli'ye 3 birincilik ödülü
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Oyunları Yarışmasına katılan Osmaneli’deki 3 okulun öğrencileri, kategorilerinde birincilik alarak döndüler.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü, "Geleneklerimiz Değerlerimizdir" başlıklı halk oyunları projesi kapsamında ilçedeki okullarda farklı yörelerin halk oyunları çalışmalarına eğitim-öğretim yılı başında başlanmıştı. Ekipleri hazır olan; Osmangazi İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi organizasyonu ile Halk Oyunları Yarışmalarına katıldı. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen yarışmaya Miniklerde 10, Yıldızlarda 6,Gençlerde ve Büyüklerde ise 3’er ekip katıldı.

Yarışma sonunda, Minikler kategorisinde Birinci Osmangazi İlkokulu (Artvin Yöresi), Yıldızlar Kategorisinde Zeybek Birincisi Atatürk Ortaokulu (İzmir Yöresi) ve Gençler Kategorinde Birincisi Nilüfer Hatun Lisesi (Bilecik Yöresi) plaket ve kupalarını alarak ilçeye döndüler.

Yarışmada dereceye giren ekiplere plaket ve kupaları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Sarıfakıoğulları ve Osman Bat tarafından verildi. Halk oyunları yarışmasına katılan öğrencileri ilçede karşılayan Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, “Halk Oyunları Yarışmasının hazırlık aşamasında okullarımızda ve öğrencilerimize vermiş olduğu emeklerinden dolayı Esengül Polat, Armağan Göybulak ve Ayşegül Yavaş öğretmenlerimize, idarecilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.
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