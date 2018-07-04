Halter Federasyonu’ndan İl Müdürü Yıldız’a ziyaret

Halter Federasyon Başkan Vekili Mevlüt Ataseven ve federasyon temsilcileri, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyaret etti.İl Müdürü Yıldız, ziyarette Halter Minikler Türkiye Şampiyonası 2’nci etap...

Halter Federasyon Başkan Vekili Mevlüt Ataseven ve federasyon temsilcileri, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Yıldız, ziyarette Halter Minikler Türkiye Şampiyonası 2’nci etap müsabakalarının Bilecik’e verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başka Vekili Mevlit Ataseven de şampiyonaya verdiği destek ve katkılarından dolayı İl Müdürü Yıldız’a teşekkür etti. Ziyaretçilerini makamında ağırlayan İl Müdürü Yıldız, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek Halter Federasyonu Başkan Vekili Mevlüt Ataseven’e tablo hediye etti.