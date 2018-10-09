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09 Ekim 2018 Salı 14:45

Her mahallede farklı bir proje için çalışılıyor

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Başkan Yardımcısı Avcıoğlu; ilçenin farklı noktalarındaki çeşitli çalışmaları yerinde incelerken, ekiplerden çalışmalar...

Her mahallede farklı bir proje için çalışılıyor
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Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yardımcısı Avcıoğlu; ilçenin farklı noktalarındaki çeşitli çalışmaları yerinde incelerken, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Avcıoğlu ilk olarak çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan otogar yanı ve Kasımpaşa Mahallesi geneli taş ve asfalt çalışmalarını yerinde incelerken, çevrede yaşayan vatandaşlar ile görüşmeyi de ihmal etmedi. Kasımpaşa Mahallesi’nin ardından Atatürk Caddesi orta refüjde devam eden, çiçeklendirme peyzaj çalışmalarını ziyaret eden Avcıoğlu; çalışanlara kolaylıklar dileyerek; “Bozüyük’ü boydan boya geçen ve son derece önemli olan ana cadde üzerinde başlattığımız çalışmalar kapsamında, orta refüj tamamen yenilendi ve çiçeklendirme çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Böylece yapmış olduğumuz ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ile hayata geçirmiş olduğumuz büyük projeleri de taçlandırmış olacağız” dedi.

Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu incelemelerine Bozüyük Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden Tekke Mahalle parkı ile devam etti. Bozüyük Belediyesi’nin büyük projelerinden bir yenisi de Tekke Mahallesinde devam ederken, Ali Avcıoğlu, bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Her mahallenin istek ve talepleri doğrultusunda projeleri hayata geçirdiklerini belirten Avcıoğlu son olarak Yeni Mahalle’de çalışmaları süren yokuş sokak parkını ziyaret etti.

Çalışanlara kolaylıklar dileyen Avcıoğlu, Bozüyük’ün geleceği için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
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