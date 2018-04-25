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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:30

Hisarcık Beşevler Ortaokulu’nda Tübitak Destekli 4006 Bilim Fuarı açıldı

Bilecik Osmaneli Hisarcık Beşevler Ortaokulu’nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen ’4006 Bilim Fuarı’ açılışı yapıldı.Düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yapan Okul Müdürü...

Hisarcık Beşevler Ortaokulu'nda Tübitak Destekli 4006 Bilim Fuarı açıldı
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Bilecik Osmaneli Hisarcık Beşevler Ortaokulu’nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen ’4006 Bilim Fuarı’ açılışı yapıldı.

Düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yapan Okul Müdürü Ali Devrim Aygül, bilim fuarlarının, öğrencilerin vizyonunu genişleten, ileriye farklı bir gözle bakmalarını sağlayan, onların bakış açılarını zenginleştiren, geliştiren bir çalışma olduğunu belirtti. Aygül, "Öğrencilerimizin hepsinin gözlerini ışıl ışıl görüyorum. Çocuklarımızı gerçekten bir şeyler yapmanın ve kayda değer çalışmalar yapmanın sevinci içerisinde gördüm. Öğrencilerimize teşekkür ediyor ve bu başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmen arkadaşlarımız özverili çalışmayla projelerini oluşturdu. Bu projedeki yapılan ürünleri sizlerle ve velilerimizle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler izlendi. Gösterilerden sonra, aralarında Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Bölükbaşı, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Ak Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan, CHP İlçe Başkanı Faik Üstün, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin bulunduğu davetliler fuarı gezdiler.

Fuarın sonunda bir konuşma yapan Kaymakam Edip Çakıcı, fuarda birbirinden ilginç projelerin yer aldığını belirterek, "Bu tür projeler öğrencilerin ufkunu açacaktır. Ben emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şahin ise, "Üreten bir toplum olma bilincini çocuklarımıza aşılamalıyız" diye konuşarak, bu tür yapılan etkinliklerle geleceğimizin teminatı olan çocukların daha iyi yetiştirildiğine inandığını söyledi. Şahin, organizasyonda emeği geçen herkesi kutlayarak, öğrencilerin ileri ki hayatlarında başarılı olmalarını diledi.
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