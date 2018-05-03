BİLECİK:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:16

İhtiyaç sahiplerini sevindiren bağış

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.Bilecik Osmangazi Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Bilecik...

İhtiyaç sahiplerini sevindiren bağış
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Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Bilecik Osmangazi Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, Bilecik’te orta öğretimdeki okuyan öğrencilere elbise yardımı yaptıklarını ve Osmangazi Ortaokulu’nda en fazla öğrencinin olduğunu belirterek, “Osmangazi İlköğretim Okulu, diğeri Cumhuriyet İlkokulu, TOKİ İlköğretim Okulu, Kozabirlik İlköğretim Okulu’ndaki ihtiyacı olan öğrencilerimize yardım yapacağız. Ama bu yardımları diğer yardımlardan ayıran özelliği ise, Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla temin ettiğimiz ihtiyacı olan öğrencilerin sahiplerine öğrencilerin bizzat isimlerine tespitlerini yaptık. Pantolon, giyim ve gömlek o şekilde öğrencilere özel poşetler hazırlandı. Poşetlerin üzerinde öğrencilerin kendi isimleri yazıyor. Okul müdürlerimiz sayesinde öğrencilerimize imza karşılığında teslim edilecek. Şuanda yaptığımız bu projede 4 okulumuzda 463 tane öğrencimiz bu yardımdan faydalanacak. Tabi ki en önemli şeylerden bir tanesi verdiğimiz eşyaların kaliteli ve güvenilir olması. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Ortaokulu Müdürü Adem Eren ise; yaptıkları bağışlardan öğrencilerin çok mutlu olacağını ifade ederek, “Osmangazi Ortaokulu olarak Kızılay’a ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere bu yardımları ulaştıracağız. Öğrencilerimiz çok mutlu olacaklar. Yüce gönüllerinden dolayı Kızılay’a tekrardan huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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