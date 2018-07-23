BİLECİK:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:57

İl Başkanı Karabıyık, gençlik kolları üyeleri ile bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, il ve ilçe Gençlik Kolları üyeleri ile bir araya geldi.Gençlerle fikir alışverişinde bulunan ve bu görüşme sonrası açıklama yapan Karabıyık, “6. Dönem İl Gençlik Kollarında ve İlçe...

İl Başkanı Karabıyık, gençlik kolları üyeleri ile bir araya geldi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, il ve ilçe Gençlik Kolları üyeleri ile bir araya geldi.

Gençlerle fikir alışverişinde bulunan ve bu görüşme sonrası açıklama yapan Karabıyık, “6. Dönem İl Gençlik Kollarında ve İlçe Gençlik Kollarında birlikte görev aldığımız ve partimize hizmette bulunmuş arkadaşlarımızla bir araya geldik. Geçmiş günlerimizi, anılarımızı konuştuğumuz buluşmamızda o günlerden bugünleri değerlendirdik. Geleceğe dair de fikir alışverişinde bulunduğumuz buluşmamıza gelen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Siyasete, siyasetin görünmeyen kahramanları, bu işin mutfağı olan Gençlik kolları teşkilatında başlamaktan ve böylesine birlik beraberlik içerisinde, hesap kitap yapmadan davasına sahip çıkan bir ekiple çalıştığım için her zaman gurur duydum” ifadelerine yer verdi.
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