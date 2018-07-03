İl Genel Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşimi yapıldı

Bilecik İl Genel Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşiminde görüşülen tek gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda günün tek maddesi olan, Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan taşınmazın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne olan tahsisinin üniversitenin talebi doğrultusunda kaldırılarak, bundan sonra sosyal, kültürel, eğitim, gençlik gibi hizmetlere yönelik kullandırılmak veya tahsis etmek amacıyla il encümenine yetki verilmesi talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Görüşülen gündem maddesinin ardından Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler yarın ki toplantının saat 11.00’de yapılacağını belirtti.