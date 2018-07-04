İl Genel Meclisi Temmuz ayı üçüncü birleşimi yapıldı

Bilecik İl Genel Meclisi Temmuz ayı üçüncü birleşiminde görüşülen iki gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda günün ilk gündem maddesi olan Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi’ne ait Necla Hanım Konağı’nın geleneksel Osmanlı mutfağına dönüştürülmesi projesi ele alındı. İl Özel İdaresi kanununda belirtilen “Ortak Hizmet Projesi” kapsamına alınması beklenen proje için ihtiyaç duyulan 150 bin TL ödeneğin Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “Ortak Hizmet Proje Finansman Desteği” tertibine sağlanacak ödenekten karşılanması ve protokole bağlanması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Günün ikinci gündem maddesi olan, Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi’nde bulunan tapunun bin 304 ada 3 no’lu parselinde Bilecik İl Özel İdaresi adına kayıtlı bulunan 58.73 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ihale ile satılması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Görüşülen gündem maddelerinin ardından Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler, yarın ki toplantının saat 11.00’de yapılacağını belirtti.