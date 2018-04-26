BİLECİK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:36

İl Müdürü Yoldaş’tan Muhtarlar Derneği’ne ziyaret

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek mahalle ve köy muhtarları ile bir araya...

İl Müdürü Yoldaş'tan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
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Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Burada kısa bir açıklama yapan Yoldaş, “Hep birlikte, ilimizin tarımı için güzel çalışmalar ortaya koymak gayretindeyiz. Her konuda kapımız muhtarlarımıza daima açık. Köy köy gezerek ve birlikte hareket ederek üretim ruhunu hep beraber benimsemek çok önemlidir” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ise, gerçekleştirilen ziyaretin çok verimli geçtiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.
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