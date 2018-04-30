BİLECİK:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:21

İl Müftüsü Akkuş’un Berat Kandili mesajı

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Akkuş, mesajında, “ Kandiller, yıldızların semayı aydınlattığı gibi yüreklerimizi aydınlatan gecelerdir. Bu geceler, kendini bilmenin ve bir beşer olarak...

İl Müftüsü Akkuş'un Berat Kandili mesajı
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Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akkuş, mesajında, “ Kandiller, yıldızların semayı aydınlattığı gibi yüreklerimizi aydınlatan gecelerdir. Bu geceler, kendini bilmenin ve bir beşer olarak ilâhî kudret karşısında acziyetimizin farkına vararak ibadet, taat ve Yüce Yaratıcıya karşı şükürlerimizi artırmanın bir vesilesidir. Bu mübarek gecelerde, modern dünyanın getirmiş olduğu yalnızlaşmaya bir neşter vurulur. İnsanlar birbirleri ile kandilleşir, birbirlerinin hatırlarını sorar, birbirlerini ziyaret eder ve her şeyden önemlisi hayatının bir muhasebesini yapar. Şaban ayının on beşinci gecesi de biz Müslümanlar Berat Kandil’ini kutlamaktayız. Berat; günahlardan arınmak, Allah’ın affına ve rahmetine kavuşmak, Allah katında berat etmek ve temize çıkmak demektir. İşledikleri hata, kusur ve günahlarını itiraf edip Cenab-ı Hakka tövbe ve istiğfarda bulunan Müslümanların ilahi rahmete nail olup affedilecekleri umulduğu için bu geceye ‘Berat Kandili’ denilmiştir. Berat; Müslümanların kurtuluş gecesidir. Bütün senenin bir çekirdeğidir. Mahlukatın bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, ecellerine dair Allah tarafından meleklere talimatın verileceği bir gecedir, Peygamberimiz (s.a.v.)’e şefaatinin tamamının verildiği bir gecedir. Efendimiz(s.a.v.) bir hadis-i şerifinde bu mübarek gecenin önemini bizlere şöyle ifade ediyor: Cenab-ı Hak, Şaban’ın yarısında Berat gecesinde geceleyin rahmet ve gufranıyla bütün kullarına tecelli eder. Allah’a ortak koşan müşrik ve bir de koğuculuk yapıp insanların arasını açan kimse dışında mü’min kullarının hepsini bağışlar. Bu vesileyle Berat Kandilinizi tebrik eder, bu geceyi Yüce Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde ihya etmeyi Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.
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