Bilecik 2. Amatör Lig’de 3’üncü hafta geride kalırken, 3’de 3 yapan İl Özel İdarespor liderliğe yükseldi.

Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan Bilecik 2. Amatör Lig A grubu 3’üncğü hafta müsabakasında İl Özel İdarespor, Küplüspor’ü 2-1 yenerek, liderliğe yükseldi. Maça dengeli bir oyunla başlayan iki takım oyuncuları ilk yarıda bulduğu pozisyonları golle çeviremedi. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan İl Özel İdarespor maçın 52’inci dakikasında Uğur İltekin durumu 1-0’a getirdi. Maçın 70’inci dakikasında İl Özel İdaresporlu oyuncu Fatih Ayan bir pozisyon sonrası kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı kart sonrası oyuna ağırlığı koyan Küplüspor, maçın 75’inci dakikasında Selçuk Çağlayan ile durumu 1-1’e getirdi. Bu gol sonrası Küplüspor yakaladığı gol pozisyonların yararlanamayınca, maçın hakemi müsabakasının sonuna 5 dakika uzatma gösterdi. Mçaın 90+3’üncü dakikasında İl Özel İdaresporlu oyuncu Uğur İltekin kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. İl Özel İdaresporlu oyuncular bu gol sonrası büyük sevinç yaşarken, maçı da 2-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası 3’de yapan İl Özel İdaresporlu puanını 9’a çıkararak liderliğe yükseldi. Küplüspor ise; 6 puanla averajla 3’üncü sırada yer aldı.

Öte yandan 6 takımlı A grubunda Kınıkspor maçlarına çıkmazken, bu takımla müsabakası olan takımlar 3-0 hükmen galip sayılıyor.