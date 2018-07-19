İl spor merkezlerine ilgi büyük

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezleri antremanları tüm hızıyla devam ediyor.20 branş ve 35 uzman antrenör eşliğinde il merkezi ve ilçelerde çalışmalara çocukların ilgisi büyük....

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezleri antremanları tüm hızıyla devam ediyor.

20 branş ve 35 uzman antrenör eşliğinde il merkezi ve ilçelerde çalışmalara çocukların ilgisi büyük. Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "Çocuklarımızın il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezlerine olan ilgileri çok güzel. Tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan sportif faaliyetlere katılmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.