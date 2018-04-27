Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünün ev sahipliğinde İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Kaymakam Hasan Yaman yaptı. Kaymakam Yaman, “İlçe trafik düzeni ve işleyişi ile ilgili olarak görüş ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Tabi bu toplantılarda katılım kamu görevlilerinden ziyade yerel yöneticilerin sivil toplum örgütlerinin meslek odalarının görüş ve düşüncelerini öğrenmek, onların tekliflerini, önerilerini dinlemek ve bunlardan icrası kabil olanları hayata geçirmek. Çünkü bizler kamu görevlileri olarak emniyetimizle, jandarmamızla bu toplantıları sık sık yapıyoruz. Bu anlamda da amacın hasıl olması için de düşündüklerinizi bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz” dedi.

Toplantıda söz alan Belediye Başkanı Bakıcı da, otopark sorunu ile ilgili olarak çözüm önerilerini sıralayarak “Belediye olarak yapılması gereken ilk iş katlı otoparkın inşasının başlaması. Hal caminin mevcut konteynerı ile ilgili olarak 5 farklı projemiz çizildi ve hazırlandı. Ama şu anda konteyner camisi olduğu için bu inşaata başlayamıyoruz. Cami ne zaman taşınırsa, projemizin bütün şartnamesi, ihalesi hazır ve projeye hemen başlayacağız. Bu sayede park konusunda bir rahatlama sağlayacağız. Diğer bir konuda Kaymakamımızda bu konuda bir talepte bulunmuştu; eski üniversitemizin hemen arkasında boş bir arazi var. Eski kaymakamlık lojmanının arkası. Orası greyderle düzeltilecek. Çıkma kilit taşları ile döşenerek geçici bir otopark sistemi oluşturulacak” dedi.

Toplantıda; ilçede bulunan metruk binaların durumu, çevre yolunda yaşanan yoğun trafik akışının beraberinde getirdiği sorunlar, iletişim üzerinden meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak önlemler, semt pazarında meydana gelebilecek hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak önlemler, evde ve iş yerlerinde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı alınacak önlemler, ilçe merkezinde yaşanan trafik yoğunluğu, trafik ışık sinyalizasyonları ile kamera ve alarm sitemleri konusu gibi önemli konular masaya yatırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde yapılan toplantıya Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, TSO Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç, mahalle muhtarları ve OEDAŞ yetkilileri katıldı.