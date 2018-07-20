BİLECİK:
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20 Temmuz 2018 Cuma 12:21

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Can’dan Başkan Bakıcı’ya veda ziyareti

Tayini çıkan Bilecik’in Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya veda ziyareti gerçekleştirdi.Binbaşı Süleyman Can, makamında ziyaret ettiği Başkan Bakıcı ile bir süre sohbet etti....

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Can'dan Başkan Bakıcı'ya veda ziyareti
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Tayini çıkan Bilecik’in Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Binbaşı Süleyman Can, makamında ziyaret ettiği Başkan Bakıcı ile bir süre sohbet etti. Çeşitli konular üzerine yapılan sohbetin ardından Başkan Bakıcı, Binbaşı Süleyman Can’a, Bozüyük’e vermiş olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür ederek “Bozüyük’e katmış olduğunuz değerler ortadadır. Sizinle birlikte görev yapmış olmak benim için bir onurdur. Yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Binbaşı Süleyman Can da Bozüyük’te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Bakıcı’ya teşekkür etti.
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