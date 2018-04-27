İlçe mezarlığında temizlik çalışmaları

Bozüyük Belediyesi ilçe mezarlığında başlatılan genel temizlik ve bakım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.Bozüyük Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından ilçe mezarlığında periyodik aralıklarla devam eden genel temizlik...

Bozüyük Belediyesi ilçe mezarlığında başlatılan genel temizlik ve bakım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından ilçe mezarlığında periyodik aralıklarla devam eden genel temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında otlar biçilerek mezarlık içerisi düzenleniyor. Her zaman temiz ve bakımlı amacıyla görünümüne özen gösterilen mezarlık genelinde yeni yapılan mezar alanları da denetleniyor.