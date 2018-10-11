İnşaat çalışmalarına başlanıyor

Bilecik’in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 250 yatak kapasiteli yeni hastanenin ihale sürecinin tamamlanıp yer tesliminin yapıldığını ve inşaat çalışmalarının da önümüzdeki günlerde başlayacağını müjdeledi.

Yeşilkent Mahallesi Musa Pınarı mevkiinde Çağlar Sitesi ile çevre yolu kenarındaki alana yapılacak yeni hastane ile 3 ayrı yerdeki hastane sıkıntısının sona ereceğini belirten Başkan Bakıcı “Tüm bölümlerin tek bir binada toplanacağı yeni hastanenin tamamlanması ile birlikte vatandaşlar her türlü sağlık hizmetini tek çatı altında alabilecek” dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni hastanenin yapımı ile ilgili olarak bir açıklama yaparak “Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğümüz, genel bütçe yatırımları kapsamında hayata geçirdiği projelerine hız kaybetmeden devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında, çok daha modern koşullarda hizmet verecek yeni sağlık tesisleri yapılıyor, var olan sağlık tesisleri ise güçlendiriliyor” dedi.

Açıklamasında, hastanenin teknik özellikleri ile ilgili olarak bilgi veren Başkan Bakıcı “Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları kapsamında ilçemize yaptırılacak olan yeni hastane toplam 250 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanemizin ihale süreci tamamlanarak yüklenici firmaya yer teslimi de yapıldı. İnşaat tamamlandığında ilçemiz daha modern, güçlü, modern teknoloji ile donatılmış altyapıya sahip bir devlet hastanesine kavuşmuş olacak. Hastanemiz 59 adet tek yataklı, 48 adet ise çift yataklı oda ile hizmet verecek. Ayrıca 6 suit oda planlaması yapıldı. Diyaliz ünitesinde 20 yatak yer alacak. Görüntüleme cihazlarında ise MR sayısı 1, röntgen sayısı 4, mamografi sayısı 1, ultrason sayısı 4 olarak projede yer aldı. Toplam 9 bloktan oluşacak hastanede poliklinik sayısı 65, yataklı klinik sayısı 12, ameliyathane sayısı ise 10 olacak. Genel yoğun bakım 34, yeni doğan yoğun bakımın ise 8 yatağa sahip olması planlanıyor. Ayrıca sağlık hizmetinin yanı sıra çeşitli toplantılar, organizasyonlar için de hizmet verecek olan konferans, seminer salonu gibi alanlar da projede unutulmadı. 264 kişilik konferans salonu, 90 kişilik seminer salonu planlaması yapıldı. Hastane ve çevresinde park sıkıntısı yaşanmaması için de açık ve kapalı olmak üzere 2 ayrı otopark planlaması yapılırken bunlardan açık otopark 157 araç kapasitesine, kapalı otopark ise 122 araç kapasitesine sahip olacak. Ben bu vesileyle her türlü hizmetin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü yeni hastanenin ilçemize kazandırılmasında çok büyük hizmetleri olan 25 ve 26 dönem Bilecik Milletvekili mevcut Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir’e ve Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya çok teşekkür ediyorum" dedi.