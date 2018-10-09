BİLECİK:
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09 Ekim 2018 Salı 16:21

İş arayan engelli bireyler istihdam edilecek

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren ve iş yerinde 50 kişiden fazla işçi çalıştıran işyeri temsilcileri ile İş Kur kaydı olan ve iş arayan engelliler arasında görüşme düzenlendi.Bozüyük Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen...

İş arayan engelli bireyler istihdam edilecek
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren ve iş yerinde 50 kişiden fazla işçi çalıştıran işyeri temsilcileri ile İş Kur kaydı olan ve iş arayan engelliler arasında görüşme düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen görüşmeye Türk sanayisinin öncüsü ve lokomotiflerinin de aralarında bulunduğu 14 firma katıldı. Engelliler ile görüşen iş yeri temsilcileri, yapılan görüşmelerin ardından firmalarında bulunan uygun pozisyonlara yönlendirdiler.

Konu ile ilgili olarak Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik; Engelli kardeşlerimizin iş hayatı içinde aktif olarak yer almaları amacıyla düzenlenen bu görüşmelerde bizlere destek olan Başta İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan’a, projenin pek çok aşamasında bize destek olan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ve Bozüyük’te faaliyet gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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