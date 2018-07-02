İstanbul’dan Bilecik’e 15 bin kişilik kültür turları

Bilecik Belediyesi ve İstanbul Fatih Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Kültür Turları programı kapsamında son 10 ayda yaklaşık 15 bin vatandaş, dirilişin şehri Bilecik’i gezme imkanı buldu.Özellikle son yıllarda turizmde büyük...

Bilecik Belediyesi ve İstanbul Fatih Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Kültür Turları programı kapsamında son 10 ayda yaklaşık 15 bin vatandaş, dirilişin şehri Bilecik’i gezme imkanı buldu.

Özellikle son yıllarda turizmde büyük proje ve çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi, İstanbul Fatih Belediyesi Kültür Turları ile son 10 aylık zaman diliminde 300 otobüsü aşkın yerli turisti, Bilecik ile buluşturdu.

Gerçekleştirilen program kapsamında Bilecik’teki Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Tarihi Saat Kulesi ve Belediye Binası ile Yaşayan Şehir Müzesi’ni ziyaret eden turistler Söğüt’teki tarihi yerleri de gezme imkanı buldu.