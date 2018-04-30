BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:50

İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanları projesinde çalışmalar başlıyor

Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesinde gerçekleştirilecek olan İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanları projesi için çalışmalar başlıyor.Önümüzdeki hafta çalışmaları başlayacak olan İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı...

İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanları projesinde çalışmalar başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesinde gerçekleştirilecek olan İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanları projesi için çalışmalar başlıyor.

Önümüzdeki hafta çalışmaları başlayacak olan İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanı projesi; mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olacak.

Mahalle sakinleri dalakdere kenarında çay içme keyfini yaşayacak

Kısa bir süre sonra çalışmaları başlayacak olan ve 960 bin TL’lik yaklaşık maliyet ile tamamlanacak proje kapsamında Dalakdere’nin ıslahı da Ertuğrulgazi Mahallesine yapılacak olan Elektroflokülasyon Arıtma Tesislerinin devreye girmesi ile ıslah edilecek ve mahalle sakinleri Dalakderenin kenarında çay içme keyfini yaşayacak. Bilecik ve mahallenin yeni cazibe alanlarından birisi olacak proje kapsamında; sosyal donatı alanları, ticaret alanları, çocuklar için yeni oyun alanları ve parklar, dinlenme ve yeşil alanlar, kafe ve restoranlar ile spor merkezlerini barındıracak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku