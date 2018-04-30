İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanları projesinde çalışmalar başlıyor

Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesinde gerçekleştirilecek olan İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanları projesi için çalışmalar başlıyor.Önümüzdeki hafta çalışmaları başlayacak olan İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı...

Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesinde gerçekleştirilecek olan İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanları projesi için çalışmalar başlıyor.

Önümüzdeki hafta çalışmaları başlayacak olan İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanı projesi; mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olacak.

Mahalle sakinleri dalakdere kenarında çay içme keyfini yaşayacak

Kısa bir süre sonra çalışmaları başlayacak olan ve 960 bin TL’lik yaklaşık maliyet ile tamamlanacak proje kapsamında Dalakdere’nin ıslahı da Ertuğrulgazi Mahallesine yapılacak olan Elektroflokülasyon Arıtma Tesislerinin devreye girmesi ile ıslah edilecek ve mahalle sakinleri Dalakderenin kenarında çay içme keyfini yaşayacak. Bilecik ve mahallenin yeni cazibe alanlarından birisi olacak proje kapsamında; sosyal donatı alanları, ticaret alanları, çocuklar için yeni oyun alanları ve parklar, dinlenme ve yeşil alanlar, kafe ve restoranlar ile spor merkezlerini barındıracak.