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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:59

İtfaiye Müdürlüğü’nden baca temizliği uyarısı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu, kış ayları öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Kadir Cengiz Toklucu,...

İtfaiye Müdürlüğü'nden baca temizliği uyarısı
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Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu, kış ayları öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Kadir Cengiz Toklucu, kış mevsimi öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmele karşı yaptığı uyarıda; havaların soğuması ile birlikte vatandaşların soba ya da doğal gaz kullanımı ile ısınmaya başladığını belirterek, sobalı evlerde oturan vatandaşların, evlerinin soğumaması için gece uyumadan önce sobaya odun veya kömür gibi yakacak atmalarının son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

’’Soba zehirlenmelerine maruz kalmamak için gerekli tedbirleri almak gerekir’’

Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin yaşandığını ifade ederek baca temizliği ile bu olumsuz olayların önüne geçilebileceğini kaydeden Toklucu “Kış mevsimi başlamadan bacaların mutlaka temizliğinin yapılmasının can ve mal emniyeti bakımından çok önemlidir. Temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde tıkanmalara sebep olduğunu, tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümlere, kurum tutuşmasının ise yangınlara neden oluyor. Baca temizliğinin yılda en az bir defa yapılması gerekiyor. Lodos, fırtına olması durumunda uykuda olan vatandaşlar da zehirlenme ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu yüzden kesinlikle gece yatarken sobaya kömür gibi yakıcı maddeler atılmamalı. Soba bacası iyi çekmeyen vatandaşların mutlaka İtfaiye ekiplerinden yardım istemesini ve bacalarını temizletmesi gerekiyor. Kendimizin ve ailemizin güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceği kesinlikle unutulmamalı” dedi.

’’Cadde ve sokaklardaki araç park etme kurallarına uyalım’’

Açıklamasında, vatandaşların cadde ve sokaklardaki araç park etme kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Toklucu; ’’İtfaiye araçlarının yangın yerine ulaşmalarının daha hızlı sağlanması amacıyla vatandaşlarımızın cadde ve sokaklarda araçlarını park etmemeleri ve İtfaiye araçlarına yol vermeleri çok büyük önem arz etmektedir. Bilindiği üzere ev yangına erken müdahale can ve mal kaybının önlenmesinde etken olmaktadır. Bu yüzden ev, araç ve iş yerlerinde yangın söndürücü cihazları mutlaka bulundurmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.
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