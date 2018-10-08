BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:29

Kadı yokuşu sati asfaltlama çalışması ile kışa hazır

Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Sathi Kaplama Emisyon Tesisi ile şehirdeki birçok noktada sati kaplama çalışmaları devam ediyor.Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Beşiktaş, Hürriyet ve İstasyon...

Kadı yokuşu sati asfaltlama çalışması ile kışa hazır
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Sathi Kaplama Emisyon Tesisi ile şehirdeki birçok noktada sati kaplama çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Beşiktaş, Hürriyet ve İstasyon Mahallelerindeki birçok yeni cadde ve sokakta sathi kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, hafta sonu çalışmaları kapsamında TOKİ Kadı yokuşu olarak bilinen Çevre Sokak’ta sati kaplama çalışması yaptı. Sathi Kaplama Emisyon Tesisi ile çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden ekipler, vatandaşların kış mevsiminde daha rahat bir ulaşıma kavuşmaları için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Vatandaşlar da gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku