Kadı yokuşu sati asfaltlama çalışması ile kışa hazır

Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Sathi Kaplama Emisyon Tesisi ile şehirdeki birçok noktada sati kaplama çalışmaları devam ediyor.Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Beşiktaş, Hürriyet ve İstasyon...

Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Sathi Kaplama Emisyon Tesisi ile şehirdeki birçok noktada sati kaplama çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Beşiktaş, Hürriyet ve İstasyon Mahallelerindeki birçok yeni cadde ve sokakta sathi kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, hafta sonu çalışmaları kapsamında TOKİ Kadı yokuşu olarak bilinen Çevre Sokak’ta sati kaplama çalışması yaptı. Sathi Kaplama Emisyon Tesisi ile çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden ekipler, vatandaşların kış mevsiminde daha rahat bir ulaşıma kavuşmaları için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Vatandaşlar da gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.