“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri düzenlendi

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personellerine, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu eğitim semineri düzenlendi.İl Müdürlüğü salonunda yapılan etkinlikte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde...

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personellerine, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu eğitim semineri düzenlendi.

İl Müdürlüğü salonunda yapılan etkinlikte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Özge Tokgöz tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim semineri verildi. Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde görevli 39 personele yönelik, kadın erkek eşitliği/eşitsizliği, kalıpyargılar, ayrımcılık ve kadın erkek eşitsizliğinin sonuçları, kadına yönelik şiddetin tanımlarının, türlerinin ve yaygınlığının anlaşılması, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuat konusunda bilgi edinilmesi ve kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilenilmesi konularında eğitim verildi.

Düzenlenen eğitim semineri, interaktif bir eğitim yoluyla katılımcılar konu ile ilgili düşüncelerini paylaşmaları ve karşılıklı soru-cevap bölümü ile eğitim sona erdi.