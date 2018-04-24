Kalan dükkanların ihalesi sonuçlandı

Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve bu hafta sonu hizmete girecek olan yeni kapalı pazar yerinde faaliyet gösterecek dükkanların kiralama ihalesi yapıldı.Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde yapılan kapalı pazaryerinde bulunan...

Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve bu hafta sonu hizmete girecek olan yeni kapalı pazar yerinde faaliyet gösterecek dükkanların kiralama ihalesi yapıldı.

Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde yapılan kapalı pazaryerinde bulunan ve daha önceki ihalede isteklisi çıkmadığından yeniden ihaleye çıkarılan 10 dükkan, Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılan ihale sonrasında kiraya verildi. İhaleye Belediye Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu, belediye encümen üyeleri Hüseyin Kösemen, Kemal Turgut ve belediye personelleri ile esnaflar katıldı.