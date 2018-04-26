BİLECİK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:39

Kalite Yönetim Sistemi toplantısı

Bilecik Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "Kalite Yönetim Sistemi Yönetim Gözden Geçirme" toplantısı Yapıldı.İl Müdürlüğü Sosyal Tesislerde yapılan toplantıya Bilecik Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürü...

Kalite Yönetim Sistemi toplantısı
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Bilecik Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "Kalite Yönetim Sistemi Yönetim Gözden Geçirme" toplantısı Yapıldı.

İl Müdürlüğü Sosyal Tesislerde yapılan toplantıya Bilecik Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, şube müdürleri ve personeller katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bilecik Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Kalite Yönetim Sistemi’nin gerek bakanlığımıza, gerekse il müdürlüklerine iş akışı ve planlama açısından bir standart ve kalite getireceğine inanıyorum. Önemli olan bu süreçte belgeyi almak değil, belgenin içini doldurabilmek, çiftçimize, kamuya ve özel sektöre daha hızlı ve kaliteli hizmet vermektir. Burada hizmet alan kadar hizmet verenlerin de memnuniyet ve motivasyonu önemlidir. Bu süreci de başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyor sizlere güveniyorum" dedi.
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